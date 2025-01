Υποκλίθηκε στον Γουεμπανιάμα ο Γιόκιτς: «Θα τον θυμόμαστε για χρόνια» (vid)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέρασαν από το Ντένβερ επικρατώντας των Νάγκτες με 113-110, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και τον Νίκολα Γιόκιτς να δίνουν τη δική τους ξεχωριστή «μάχη» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ μέτρησε 35 πόντους μαζί με 18 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Σέρβος MVP σταμάτησε στους 41 πόντους, μαζί με 18 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την ήττα.

Nikola Jokic says Victor Wembanyama is “one of a kind” and “will be remembered forever.”

