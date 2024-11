«Χείμαρρος» Γουεμπανιάμα έβαλε 50 πόντους και oι Σπερς νίκησαν τους Γουίζαρντς

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει αρχίσει να μην… μαρκάρεται, καθώς τα ξημερώματα έβαλε στρογγυλούς 50 πόντους στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, στη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπερς με 139-130.

Ο Γάλλος εκτός από την 50αρα έσπασε και 4 ακόμα ρεκόρ, αποδεικύνοντας πως δίκαια είναι το επόμενο talk of the town για το NBA. Ο Γουεμπανιάμα έκανε ρεκόρ καριέρας με την συγκομιδή του σε πόντους και έσπασε δεύτερο ρεκόρ καριέρας με τα 8 τρίποντα που σημείωσε (8/16).

Ο Γάλλος χάλκινος Ολυμπιονίκης έγινε μόλις ο τέταρτος νεότερος παίκτης με 50 πόντους σε ένα παιχνίδι και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Σπερς με τουλάχιστον 50 πόντους και περισσότερα από 5 τρίποντα.

50 πόντοι

18/29 δίποντα

8/16 τρίποντα

6/9 βολές

6 ριμπάουντ

2 ασίστ

1 κλέψιμο

3 τάπες

1 λάθος

3 φάουλ

σε 32’28»

A HISTORIC night for Wemby.

🔥 Career-high 50 PTS

🔥 Career-high 8 3PM

🔥 Fourth-youngest player to score 50

🔥 First Spurs player with 50+ PTS and 5+ 3PM pic.twitter.com/mCSSssKWPQ

— NBA (@NBA) November 14, 2024