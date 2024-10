Η χρονιά της εκτόξευσης: Πόσο άλλαξες… Βίκτορ Γουεμπανιαμά (pic, vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ήταν το μεγαλύτερο prospect του περυσινού NBA draft και αποτελεί την ελπίδα των φίλων των Σαν Αντόνιο Σπερς, που θέλουν να δουν την ομάδα τους να επιστρέφει και πάλι σε ρυθμούς… πρωταθλητισμού.

Ο Γάλλος φόργουορντ έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του βραβείου του «Ρούκι» της Χρονιάς για την αγωνιστική περίοδο 2023-24 στον μαγικό κόσμο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν.

Μέσα σε έναν μόλις χρόνο όμως κατάφερε να αλλάξει και πλήρως την εικόνα του, καθώς έβαλε αρκετά μυϊκά κιλά και πλέον θυμίζει… θαύμα της φύσης.

Σύμφωνα με τις νέες μετρήσεις που έγιναν με την έναρξη της προετοιμασίας των Σπερς, ο 20χρονος φόργουορντ/σέντερ πήρε 11,3 κιλά (στην πλειοψηφία τους… μυϊκά) και έφτασε στα 102.

Victor Wembanyama gained 25 pounds since the start of last season & now weighs 235 pounds at 7’3”.

Wemby’s getting stronger! 💪 pic.twitter.com/TL76zowERn

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 30, 2024