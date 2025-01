Τένις από… χρυσάφι: Το Αυστραλιανό Οπεν μοιράζει 58 εκατ. ευρώ (vids)

Δόξα και χρήματα υπόσχονται οι διοργανωτές του Αυστραλιανού Όπεν σε όσους λάβουν μέρος στο πρώτο Grand Slam του 2025, που θα διεξαχθεί το διάστημα 12-26 Ιανουαρίου. Σήμερα (3/1) έγινε γνωστό το prize money του ιστορικού τουρνουά, με το συνολικό έπαθλο να είναι αυξημένο κατά 11.56% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Στην 113η έκδοσή του το Αυστραλιανό Όπεν, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 120 χρόνια (1905), θα μοιράσει στους συμμετέχοντες 96.5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, τα οποία ισούνται με 59.90 εκατ. δολάρια ή 58.25 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα ταμπλό του μονού, ανδρών και γυναικών, όσοι αποκλειστούν στον πρώτο γύρο θα λάβουν 79.680 ευρώ, στον δεύτερο γύρο 120.720 ευρώ, στον τρίτο 175.040 ευρώ, στους «16» 253.510 ευρώ, στα προημιτελικά 401.390 ευρώ και στα ημιτελικά 663.960 ευρώ. Ο χαμένος του τελικού θα πάρει 1.145.481 ευρώ και ο νικητής 2.110.097 ευρώ.

Συνοπτικά τα ποσά ανά γύρο:

Πρώτος γύρος: 132.000 A$ (79.680 ευρώ)

Δεύτερος γύρος: 200.000 A$ (120.720 ευρώ)

Τρίτος γύρος: 290.000 A$ (175.040 ευρώ)

Γύρος των «16»: 420.000 A$ (253.510 ευρώ)

Προημιτελικά: 665.000 A$ (401.390 ευρώ)

Ημιτελικά: 1.100.000 A$ (663.960 ευρώ)

Φιναλίστ: : 1.900.000 A$ (1.145.481 ευρώ)

Νικητής: 3.500.000 A$ (2.110.097 ευρώ)

Πόσα πήραν πέρσι οι νικητές

Το 2024 νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Γιάνικ Σίνερ. Ο Ιταλός κέρδισε τον Ντανίλ Ντανίλ Μεντβέντεφ με ανατροπή 3-2 σετ (σ.σ από 0-2) και κατέκτησε τον τίτλο. Μαζί με το βαρύτιμο τρόπαιο ο νεαρός τενίστας πήρε και 3.150.000 A$ ή αλλιώς 1.899.087 ευρώ.

Το ίδιο χρηματικό έπαθλο πήρε και η Αρίνα Σαμπαλένκα, που κατέκτησε την κούπα στις γυναίκες, επικρατώντας της Κινέζας Κικβέν Ζενγκ με 2-0 σετ.

Υπενθυμίζουμε ότι στα Grand Slams οι άνδρες και οι γυναίκες παίρνουν το ίδιο ποσό, παρότι οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Οι άνδρες παίζουν στα τρία νικηφόρα σετ και στα πέντε συνολικά (best of five) και οι γυναίκες στα δύο νικηφόρα και στα τρία συνολικά (best of three).

Τα λιγότερα χρήματα

Μπορεί το φετινό χρηματικό έπαθλο του Αυστραλιανού Όπεν να είναι αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024, αλλά τα χρήματα είναι λιγότερα από τα όσα μοίρασαν τα άλλα τρία Grand Slams την περσινή σεζόν.

Οι Κάρλος Αλκαράθ και Ίγκα Σβίατεκ, που κατέκτησαν τα τρόπαια στο Ρολάν Γκαρός σε άνδρες και γυναίκες, πήραν από 2.4 εκατ. ευρώ.

O Ισπανός τενίστας πήρε και τον τίτλο στο Γουίμπλεντον, βάζοντας άλλα 3.252.352 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό, όπως και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα που κέρδισε την αντίστοιχη διοργάνωση στις γυναίκες.

Στο τελευταίο χρονικά Grand Slam του 2024, νικητές αναδείχθηκαν οι Γιάνικ Σίνερ και Αρίνα Σαμπαλένκα, με τον Ιταλό και την Λευκορωσίδα να παίρνουν από 3.498.916 ευρώ.

Εκτός από τα μονά, όπως και σε κάθε Grand Slam, υπάρχουν επίσης τα διπλά και τα μικτά διπλά, με τις ομάδες που θα λάβουν μέρος να παίρνουν επίσης χρήματα. Ενδεικτικά, η νικήτρια ομάδα στα διπλά (άνδρες και γυναίκες) θα λάβει 488.340 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ομάδα στο μικτό διπλό 105.000 ευρώ.