Ήττα-σοκ και πρόωρος αποκλεισμός για τον Τζόκοβιτς στο Μπρίσμπεϊν (0-2, vid)

O Ράιλι Όπελκα σταμάτησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δρόμο για τον 100ο τίτλο του ATP Tour αποκλείοντας τον Σέρβο τενίστα, στους «8» του Brisbane International.

Ο 27χρονος Αμερικανός (Νο293) νίκησε τον «Νόλε», με 7-6(6), 6-3, σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Ο Όπελκα, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι το Νο17 στην παγκόσμια κατάταξη, ζει σήμερα τη μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του, αφού η επικράτηση απέναντι στον θρύλο του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς είναι και η μεγαλύτερη που έχει πετύχει.

Ο Ράιλι Όπελκα θα βρει στα ημιτελικά αντίπαλο τον Τζιοβάνι Μπέτσι-Περικάρ, ο οποίος πέτυχε την τρίτη σερί νίκη στο Queensland, αυτή τη φορά επί του Γιακούμπ Μενσίκ κι ενώ είχε αποκλείσει τους Κύργιο και Τιαφό.

Ο 21χρονος Γάλλος, έβγαλε ακόμη 19 άσους και έφτασε τους 75 σε τρία μόλις παιχνίδια μέσα στο 2025, επικρατώντας με 7-5, 7-6(5) του ανερχόμενου Τσέχου στον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης. Ο Μπέτσι-Περικάρ εξασφάλισε το νέο career high στο Νο30 της ATP Rankings χάρη στην πρόκρισή του στα ημιτελικά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε σήμερα (3/1) την πρώτη ήττα του από Αμερικανό τενίστα μετά το Wimbledon 2016, όταν είχε ηττηθεί τον Σαμ Κουέρι. Έκτοτε, ο Τζόκοβιτς έτρεχε ένα σερί 34-0.

One point needed. Just one swing needed.

Re-live the moment Reilly Opelka defeated Novak Djokovic to advance to the semifinals of #BrisbaneTennis. pic.twitter.com/mayL03x17f

— Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 3, 2025