Ποια μπασκετική ομάδα μεταφερόταν στην παραλίγο σύγκρουση αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (vid)

Αεροπορικό δυστύχημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες την Παρασκευή (27/12), που θα ήταν το τρίτο μέσα σε λίγες μέρες μετά την πτώση δύο αεροσκάφων σε Καζακστάν και Νότια Κορέα.

Συγκεκριμένα, ένα αεροπλάνο πτήσης τσάρτερ (Embraer E135), που μετέφερε την μπασκετική ομάδα της Γκονζάγκα, είχε μόλις προσγειωθεί και βρίσκονταν σε κίνηση, όταν ένα άλλο απογειωνόταν, με τον πύργο ελέγχου και τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν την σύγκρουση των δύο αεροπλάνων που θα προκαλούσε την τραγωδία.

NEW: The FAA has launched an investigation after the men’s Gonzaga basketball team nearly got eliminated by a Delta plane taking off.

«Stop! Stop! Stop!» the air traffic controller could be heard saying.

The chartered Embraer E135 jet, carrying the team, had just landed at… pic.twitter.com/6UAUOG5wiP

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 30, 2024