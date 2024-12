Συνεχίσθηκαν σήμερα τα προβλήματα στην λειτουργία πολλών μεγάλων βρετανικών αεροδρομίων, καθώς πυκνή ομίχλη έχει «εγκατασταθεί» σε αρκετές περιοχές, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS).

Χθες, δεκάδες απογειώσεις από τα τρία μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια ακυρώθηκαν και εκατοντάδες καθυστέρησαν.

Οι προσωρινοί περιορισμοί που ισχύουν από χθες «παραμένουν στις περιοχές όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Τα αεροδρόμια του Χίθροου, του Γκάτγουικ (Λονδίνο) και του Μάντσεστερ, τα τρία μεγαλύτερα σε κυκλοφορία αεροδρόμια της χώρας, έχουν επηρεασθεί από τους περιορισμούς που βρίσκονται από χθες σε ισχύ.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Γκάτγουικ δήλωσε ότι, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας, οι καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις πιθανότατα θα διαρκέσουν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας καλεί τους ταξιδιώτες να έρχονται σε επαφή με την αεροπορική τους εταιρεία για να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους. Η υπηρεσία παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με την βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η πτήση της 36χρονης Irem από τη Γερμανία προς το Ηνωμένο Βασίλειο καθυστέρησε σχεδόν επτά ώρες την Παρασκευή λόγω ομίχλης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

«Ξεκινήσαμε την επιβίβαση [στο αεροδρόμιο της Κολωνίας] αλλά είμαστε στριμωγμένοι σε έναν χώρο όπου περιμένουμε το λεωφορείο. Είμαστε όρθιοι εδώ και περίπου μία ώρα, είναι ένας μικρός εφιάλτης», δήλωσε στο BBC.

«Είμαι από την Κολωνία και έτσι περάσαμε μερικές ημέρες εδώ τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Πρόκειται να περάσουμε με καθυστέρηση τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με την οικογένεια του συζύγου μου στη Βόρεια Ουαλία», ανέφερε η γυναίκα.

Οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η ομίχλη θα συνεχιστεί σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας και είναι πιθανό να παραμείνει, ιδίως στις νότιες περιοχές. Οι συνθήκες μπορεί να παρουσιάσουν βελτίωση αργότερα μέσα στη μέρα.

