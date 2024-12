Ένας νέος φιλοξενούμενος προστέθηκε στον ζωολογικό κήπο του Metro Richmond στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, καθώς ένας πυγμαίος ιπποπόταμος έφερε στον κόσμο το μωρό του. Πρόκειται για το τρίτο μωρό ιπποπόταμου που γεννιέται εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η μητέρα Ίρις γέννησε το κοριτσάκι της στις 9 Δεκεμβρίου μετά από επτάμηνη κύηση, δήλωσαν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου. Το νεογέννητο είναι το τρίτο για την Ίρις και τον πατέρα Κόρβιν και το δεύτερο που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο στον συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παίρνουν καθόλου έναν ιπποπόταμο για τα Χριστούγεννα, οπότε αισθανόμαστε τυχεροί που έχουμε λάβει δύο όλα αυτά τα χρόνια», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

Hippo hooray & Merry Christmas Eve! We’re thrilled to welcome a precious baby pygmy hippo to the zoo family – just in time for the holidays. 🦛🎄

The female newborn arrived on 12/9 to pygmy hippo parents Iris & Corwin.

Read more: https://t.co/Gogq84oLxS pic.twitter.com/JBPrJdx4dY

— Metro Richmond Zoo (@metrorhmdzoo) December 24, 2024