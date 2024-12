Το απίστευτο σκηνικό με τον Φουρνιέ και… τη φέτα στα αποδυτήρια! (pic)

Η… αποθέωση του Εβάν Φουρνιέ για την ελληνική κουζίνα συνεχίζεται!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε καλή διάθεση μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στη Γλυφάδα πί του αξιόμαχου Πανιώνιου στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (15/12) και «χτύπησε» ξανά στον λογαριασμό του στο «Χ», όπως το συνηθίζει, για να αποθεώσει για ακόμα μία φορά την ελληνική κουζίνα.

Αυτή τη φορά, η φέτα ήταν το προϊόν που έδωσε την αφορμή στον Φουρνιέ να μοιραστεί με τους ακολούθους του τον θαυμασμό του για το ελληνικό φαγητό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, δεν έχεις φάει ποτέ φέτα. Είναι καταπληκτική».

Και λίγες μέρες μετά την αποθέωσή του για τη φέτα, δέχθηκε ένα ιδιαίτερο δώρο στα αποδυτήρια. Μα τι άλλο; Φέτα Δωδώνη!

«Μετά από μόλις ένα tweet στο οποίο έλεγα ότι αγαπώ τη φέτα, βρηκα αυτό στο ντουλάπι μου μετά τη σημερινή προπόνηση» ανέφερε σε σημερινή (18/12) ανάρτησή του ο Εβάν Φουρνιέ.

Δείτε το δώρο που δέχθηκε ο Γάλλος σταρ:

Only 1 tweet saying I love feta and this what I found in my locker after today’s practice lol. Thank you❤🤍 pic.twitter.com/OGogAAdyBL

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 17, 2024