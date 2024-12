Γιατί ο Μάικ Τζέιμς… ζήλεψε τον Εβάν Φουρνιέ (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 90-96 στο ΣΕΦ, από την Παρί, με τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει 25 πόντους, με 14/17 βολές, κάτι που δεν άφησε… ασχολίαστο ο Μάικ Τζέιμς.

Μέσω του λογαριασμού του στο «Χ» (πρώην twitter), ο Αμερικανός γκαρντ σχολίασε αστειευόμενος πως «οι 17 βολές είναι Over Dose» θέλοντας να τονίσει πως ο Γάλλος γκαρντ-φόργουορντ των Πειραιωτών εκτέλεσε πολλές στην αναμέτρηση.

This tweet is out of pure jealousy lol https://t.co/xb8s8ZH3dY

— Mike James (@TheNatural_05) December 6, 2024