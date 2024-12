H Λίβερπουλ έχει ένα… θαύμα της φύσης – Ποιος είναι ο 16χρονος που ο Σλοτ σκέφτεται για την πρώτη ομάδα (vids)

Σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν τα φώτα είναι σε μεγάλο βαθμό πάνω στη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ. Ήταν μεγάλο ερωτηματικό οι «reds» στη μετά Γιούρκεν Κλοπ εποχή. Βλέπουμε άλλωστε τι τραβάει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έντεκα χρόνια μετά την αποχώρηση του Σέρ Άλεξ. Ακόμα ψάχνεται για να βρει τον εαυτό της, με το ένα στραπάτσο να διαδέχεται το άλλο.

Αντίθετα, λίγους μήνες μετά το τέλος του Κλοπ, η Λίβερπουλ είναι πρώτη στην Premier League και στην κορυφή της League Phase του Champions League, ούσα η μοναδική που έχει το απόλυτο μετά από έξι αγωνιστικές. Πέρα όμως από τις πρωτιές, αυτό που κερδίζει τους ουδέτερους είναι το ποδόσφαιρο που παίζει. Και δικαιολογημένα γίνεται πολλή κουβέντα γύρω από τη δουλειά του Σλοτ.

Απ’ ότι φαίνεται όμως, σύντομα στη Λίβερπουλ θα προκύψει και ένα ακόμη θέμα συζητήσης. Ή μάλλον καλύτερα, εντός ομάδας αυτή η κουβέντα έχει ήδη ανοίξει και αφορά στον Τζο Μπράντσο. Τώρα αυτό το όνομα ασφαλώς και δεν λέει τίποτα σε κανέναν, ωστόσο δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον ο 16χρονος άσος των ακαδημιών του συλλόγου να κάνει πάταγο.

Joe Bradshaw (16) has been slowly heating up as the season has progressed and the goals are starting to come. Fan of his direct style. He scored this beauty this last weekend in #LFC U18 3-1 win over Birmingham. pic.twitter.com/9FJHjGxMbj

— Lewis Bower (@LewisBower2021) November 25, 2024