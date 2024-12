Το CNN ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα σχετικά με την ταυτότητα ενός Σύρου που απελευθερώθηκε από μυστική φυλακή στη Δαμασκό μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το βίντεο με την απελευθέρωση που παρουσίασε το CNN έκανε τον γύρο του διαδικτύου και αναμεταδόθηκε από πολλά ΜΜΕ παγκοσμίως.

Η δημοσιογράφος του CNN, Κλαρίσα Γουόρντ ενώ έψαχνε σε μια φυλακή για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Οστιν Τάις, ο οποίος είχε συλληφθεί από το καθεστώς Ασαντ το 2012, υποτίθεται ότι κατέγραψε τη στιγμή της απελευθέρωσης ενός άλλου ταλαιπωρημένου άνδρα που δεν γνώριζε ότι ο Άσαντ έπεσε.

Δείτε το βίντεο του CNN:

«Syria is free.»

Extraordinary moment as @clarissaward and her team witness a Syrian prisoner freed from a secret prison in Damascus.

Left alone for days without food, water or light, the man was unaware Bashar al-Assad’s regime had fallen. pic.twitter.com/ZAnGiBlLON

— CNN International PR (@cnnipr) December 11, 2024