Ενα συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή της απελευθέρωσης ενός άνδρα από τις φυλακές κολαστήρια του καθεστώτος Ασαντ στη Συρία κατέγραψε η κάμερα του CNN.

Η δημοσιογράφος του CNN ενώ έψαχνε σε μια φυλακή για τον αμερικανό δημοσιογράφος Οστιν Τάις ο οποίος είχε συλληφθεί από το καθεστώς Ασαντ το 2012, κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ένας κρατούμενος απελευθερώνεται από τους αντάρτες.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν γνώριζε για τις εξελίξεις με την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ήταν σκεπασμένος με κουβέρτες, όπως φαίνεται στο βίντεο. Οι αντάρτες ρωτούν αν υπάρχει κανείς στο χώρο. Ο κρατούμενος σηκώνεται και με μία αυθόρμητη κίνηση ανεβάζει τα χέρια ψηλά.

Η δημοσιογράφος και οι αντάρτες προσπαθούν να τον καθησυχάσουν, λέγοντάς του πως είναι πλέον ελεύθερος. Του προσφέρουν νερό, ενώ εκείνος κρατάει σφιχτά το χέρι της δημοσιογράφου.

«Θεέ μου, υπάρχει ήλιος, Θεέ μου, το φως!» λέει όταν τον οδηγούν έξω από τη φυλακή.

«Είναι η τρίτη φυλακή που αλλάζω. Για τρείς μήνες δεν ήξερα τίποτα για την οικογένειά μου, δεν είχα κανένα νέο από τα παιδιά μου» λέει ο ίδιος και αναφωνεί καθώς βλέπει το φως του Ήλιου μετά από τρείς μήνες:

«Μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου» ακούγεται να λέει ο άνδρας, ο οποίος τρέμει ενώ αποκαλύπτει πως η προηγούμενη φορά που είχε φάει και είχε πιει κάτι ήταν πριν από τέσσερις ημέρες.

Όταν ενημερώνεται πως δεν υπάρχουν πια φυλακές – βασανιστήρια στη Συρία και πως πλέον είναι ελεύθερος φαίνεται να μην το πιστεύει. «Λέτε αλήθεια;» ρωτάει. «Ναι, η Συρία είναι ελεύθερη» τον διαβεβαιώνουν και αυτός αγκαλιάζει και φυλάει τον αντάρτη.

Absolute shocking video: Clarissa Ward and CNN team find a prisoner left behind in a secret Syrian prison, hiding under a blanket.

He immediately raises his hands, saying he’s a civilian.

He didn’t know the Assad regime had fallen.

