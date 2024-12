Αδιανόητα πράγματα έγιναν (και) αυτό το διήμερο (14-15/12) στην Premier League. Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου δεν έλειψαν ούτε τώρα οι… συγκινήσεις και οι ανατροπές και to10.gr καταγράφει την διαδικασία «αναγέννησης» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ρούμπεν Αμορίμ πλέον στον πάγκο της, αλλά και την… διακριτική Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα που στην παρούσα φάση κάνει πορεία πρωταθλητισμού.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν το ντέρμπι του Μάντσεστερ, επικράτησαν 2-1 στην έδρα της Σίτι και βύθισαν τη συμπολίτισσα στο… σκοτάδι της αβεβαιότητας. Παράλληλα, οι «μπλε» του Λονδίνου νίκησαν σχετικά άνετα τη Μπρέντφορντ, με 2-1 και πλέον είναι στο -2 από την κορυφή και τη Λίβερπουλ, η οποία όμως έχει ένα ματς λιγότερο.

Ο Αμορίμ ήρθε στην Premier League για να… μείνει

Ο Αμορίμ σόκαρε τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν λίγο πριν το ματς έγινε γνωστό πως ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο θα είναι τελικά εκτός αποστολής ενόψει του ντέρμπι. Μάλιστα, ο Πορτογάλος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, σε σχετική ερώτηση, ανέφερε πως δεν πρόκειται για κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα και τόνισε πως «αξιολογώ τα πάντα. Ο τρόπος που τρως, ο τρόπος που βάζεις τα ρούχα σου για να πας σε ένα παιχνίδι. Ο τρόπος που συναναστρέφεσαι με τους συμπαίκτες σου. Κάνω την αξιολόγησή μου και μετά αποφασίζω».

🗣 «When people in our club are losing their jobs, we have to put the standards really high.» Rúben Amorim on the omission of Alejandro Garnacho and Marcus Rashford from today’s squad. #MUFC pic.twitter.com/MLgeGQeKWR — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) December 15, 2024

Κάπως έτσι, ο Αμορίμ δείχνει πως είναι διατεθειμένος να πάρει δύσκολες και αρκετές φορές σκληρές αποφάσεις, ωστόσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στο επόμενο παιχνίδι να είναι ακόμη και βασικοί οι Ράσφορντ και Γκαρνάτσο, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως η επόμενη εβδομάδα, το επόμενο παιχνίδι είναι νέα… ζωή. Ταυτόχρονα, στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πορτογάλος παραμένει πιστός στις ποδοσφαιρικές του αρχές, διατηρεί τη διάταξη με τρεις αμυντικούς και ένα από τα πρώτα κέρδη του μέχρι τώρα, ακούει στο όνομα Ράσμους Χόιλουντ. Ο Δανός στράικερ με τον Τεν Χαγκ στον πάγκο, τη φετινή σεζόν, είχε 2 γκολ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Πλέον μετρά ήδη πέντε γκολ σε έξι ματς, υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή.

🔥Hojlund under ten Hag and Amorim are 2 different players. We show this with simple statistics: ❌ Hojlund under Ten Hag: 12 matches, 2 goals 💫 Hojlund under Amorim: 5 matches, 5 goals 🇩🇰 Are we expecting stability under the Portuguese coach who created the Gyokeres machine? pic.twitter.com/9pN91ZnyW3 — EPLNews (@EPLNews_org) December 14, 2024

Ο Μαρέσκα «καθάρισε» το τοπίο και έφερε την Τσέλσι αθόρυβα στο ρετιρέ της βαθμολογίας

Ο Μαρέσκα ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι την Τσέλσι και μερικού μήνες μετά την έχει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premier League. Ο Ιταλός τεχνικός, μετά την άνοδο που πήρε με τη Λέστερ από την Championship, ρίχτηκε κατευθείαν στα βαθιά και απ’ ότι φαίνεται μπορεί να… κολυμπήσει. Αφού πρώτα ξεκαθάρισε την ιεραρχία στο υπεράριθμο ρόστερ των «μπλε», δημιούργησε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό πλάνο, έθεσε ρόλους και πλέον η ομάδα του είναι στην κούρσα του πρωταθλήματος, χωρίς να το έχουν καλά καλά καταλάβει στο Νησί.

🔵📈 Enzo Maresca’s Chelsea are now 2nd in the Premier League. ✅ pic.twitter.com/CDa0NV8Fwb — EuroFoot (@eurofootcom) December 15, 2024

Βέβαια, ο ίδιος δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτό, αφού σε χτεσινές του δηλώσεις, αμέσως μετά το ματς με τη Μπρέντφορντ, τόνισε πως «μπορείτε να λέτε για τον τίτλο και οι οπαδοί μπορούν να ονειρεύονται τον τίτλο, φυσικά. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω τη γνώμη μου. Δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά είμαστε χαρούμενοι που οι οπαδοί μπορούν να ονειρεύονται». Κυνική δήλωση από τον Μαρέσκα που ίσως θέλησε να ρίξει τους τόνους και να μην… ξεφύγουν τα μυαλά των παικτών του. Πάντως οι 10 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες στο φετινό πρωτάθλημα, που έχουν φέρει την Τσέλσι στη δεύτερη θέση με 34 βαθμούς, είναι σίγουρα εξαιρετική συγκομιδή και οιωνός… πρωταθλητισμού.

🚨🔵 Enzo Maresca on title race: “For me, we are NOT ready”. “You can talk about the title and the fans can dream about the title… absolutely. If you ask me, I will tell you what I think. We’re not ready but we are happy the fans can dream”. pic.twitter.com/Q1A1vCXeKn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

Η συνέχεια αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και τις δύο ομάδες. Για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν θα προλάβει το… τρένο της Ευρώπης και κατά πόσο θα βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα ο Αμορίμ, και για την Τσέλσι αν θα μπορέσει να πάει μέχρι τέλους την κούρσα της Premier League και να διεκδικήσει τον τίτλο στην πρώτη χρονιά του Μαρέσκα στον πάγκο της.