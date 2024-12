Ο Αμορίμ έσπασε την «κατάρα» για την Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι το πρόσωπο της σημερινής βραδιάς στην Πρέμιερ Λιγκ καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία νίκη επί της Σίτι στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης.

Η ομάδα του Αμορίμ πήρε τους τρεις βαθμούς στο Έιτιχαντ και μάλιστα με ανατροπή (1-2), προκαλώντας ακόμα περισσότερα (και μεγαλύτερα) προβλήματα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας που αδυνατεί να… σηκώσει κεφάλι.

Λίγοι πίστευαν, όταν ο Γκβάρντιολ άνοιξε το σκορ για την Σίτι, ότι η Γιουνάιτεντ θα ήταν σε θέση να «γυρίσει» το ματς και να πάρει την μεγάλη νίκη αλλά οι φιλοξενούμενοι τα κατάφεραν με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Και μπορεί η Γιουνάιτεντ να είναι πολύ πίσω στην βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο αυτή η νίκη ήταν δίχως άλλο «βάλσαμο» για την ψυχολογία των παικτών της.

Ήταν όμως μια μεγάλη νίκη και για τον νεαρό Πορτογάλο προπονητή της, ο οποίος είχε μεγάλη ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα όχι μόνο για την δύσκολη συνέχεια της φετινής σεζόν, αλλά και γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα πως με αυτόν στο «τιμόνι» όλα θα είναι διαφορετικά.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει λοιπόν πολλούς λόγους να χαμογελά μετά την τεράστια νίκη της ομάδας του στο Έιτιχαντ και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Πορτογάλος έγινε ο πρώτος προπονητής μετά την εποχή Φέργκιουσον, ο οποίος οδηγεί την Γιουνάιτεντ σε νίκη στο πρώτο του ντέρμπι κόντρα στην Σίτι.

