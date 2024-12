«Χλωμό» το μέλλον της ταινίας για τους Ramones με πρωταγωνιστή τον Πιτ Ντέιβιντσον

Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων και νομικών αναταραχών η κινηματογραφική μεταφορά του Netflix των απομνημονευμάτων του Μίκι Λι «I Slept With Joey Ramone» επιτέλους είχε δρομολογηθεί όλοι περιμέναμε με αγωνία να δούμε τους θρυλικούς Ramones να πέρνουν σάρκα και όστα μπρος στα μάτια μας στη μεγάλη οθόνη. Μάλιστα ο Πιτ Ντέιβιντσον έμελλε να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα τέτοιο σενάριο βέβαια τώρα φαντάζει αμφίβολο λόγω μιας νέας απόφασης διαιτησίας να απομακρυνθεί ο διευθυντής της μητρικής εταιρείας του πρωτοποριακού συγκροτήματος της πανκ-ροκ, σύμφωνα με το Variety.

The future of Netflix‘s film adaptation of Mickey Leigh’s memoir “I Slept With Joey Ramone” with Pete Davidson attached to star is unclear, due to a new arbitration that also saw a director of the groundbreaking punk-rock group’s parent company removed. https://t.co/qdZQcD4mF8

— Variety (@Variety) December 11, 2024