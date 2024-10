Ο Πιτ Ντέιβιντσον έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την εισαγωγή του σε κέντρο ευεξίας

Ο Πιτ Ντέιβιντσον πήρε την απόφαση να επισκεφθεί και πάλι κέντρο αποκατάστασης ψυχικής υγείας νωρίτερα αυτό το χρόνο. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, εδώ κι έναν χρόνο ο ηθοποιός δουλεύει μανιωδώς έτσι ώστε να παραμένει απασχολημένος, με σκοπό την νηφαλιότητα του. Πρώτη φορά όμως από τότε εμφανίζεται δημόσια και φαίνεται πως αισθάνεται πολύ καλύτερα.

Ο 30χρονος πρωταγωνιστής του «Κing of Staten Island», εκανε μια δημόσια εμφάνιση για πρώτη φορά μετά από μήνες, αφότου κατέφυγε σε κέντρο ευεξίας για τα θέματα ψυχικής υγείας του τον Ιούλιο.

Το πρώην μέλος του καστ του «Saturday Night Live» έβγαλε μια φωτογραφία με τον καλό φίλο του Machine Gun Kelly το βράδυ της Πέμπτης, καθώς βρέθηκαν σε μια εκδήλωση για το «Room at the Intuit Dome» στο Λος Άντζελες, τη νέα έδρα των LA Clippers.

