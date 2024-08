Ο Machine Gun Kelly μίλησε με ειλικρίνεια για την ταραχώδη παιδική του ηλικία και το γεγονός που άλλαξε τη ζωή του πατέρα του σε τρυφερή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast «Dumb Blonde», το οποίο φιλοξενεί η Bunnie Xo, ο Machine Gun Kelly μοιράστηκε την ιστορία του πώς ο πατέρας του, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο του 2019, χρειάστηκε κάποτε να δικαστεί για τη δολοφονία του πατέρα του, του παππού του Machine Gun Kelly δηλαδή.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε τότε ο πατέρας του ήταν μόλις εννέα ετών.

«Η ιστορία που μου έλεγαν πάντα ήταν ότι ο παππούς μου απλά άφησε κάπου το όπλο κι εκείνο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα η σφαίρα να καρφωθεί στο κεφάλι του. Όλα έγιναν στο δωμάτιο, με τον μπαμπά μου να είναι σε ηλικία 9 ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Machine Gun Kelly reveals that his father stood trial for his grandfather’s murder. pic.twitter.com/6DHDpEGmso

— E! News (@enews) August 14, 2024