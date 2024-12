Όχι πως δεν το ξέραμε, αλλά πλέον είναι και επίσημο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2024 για το περιοδικό «TIME».

Ο ίδιος μάλιστα κάποτε είχε πει πως το περιοδικό δεν θα τον ανακήρυττε ποτέ. Έκτοτε το TIME τον διέψευσε δύο φορές.

Σήμερα, Πέμπτη, το αμερικανικό περιοδικό με την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς» δηλώνει πως τον αναγνωρίζει ως τον άνθρωπο με την μεγαλύτερη επιρροή στα παγκόσμια ζητήματα, «είτε για καλό, είτε για κακό».

Για να γιορτάσει την παρουσίαση του εξωφύλλου του περιοδικού, ο Τραμπ θα χτυπήσει το κουδούνι στην αρχή της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, όπως ανέφερε πηγή που γνωρίζει το θέμα στο CNN.

🚨 BREAKING: Trump will be named TIME «Person of the Year» tomorrow morning, will celebrate by ringing the opening bell of the New York Stock Exchange – POLITICO

Trump was also person of the year in 2016: pic.twitter.com/Q6yKbqDXBX

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 11, 2024