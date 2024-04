Η Dua Lipa κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, αλβανικής καταγωγής, Dua Lipa, βρέθηκε στο εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού TIME.

Από το θρυλικό περιοδικό, έχει ανακηρυχθεί ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

Η σταρ έχει αποκαλύψει ότι από παιδί κατέγραφε τα όνειρα της, σχεδιάζοντας εκ των προτέρων αυτό που θα ακολουθούσε

Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια η Lipa μέσω των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα, Instagram και Facebook, όπου ευχαρίστησε το περιοδικό και τους συνεργάτες της. «Ευχαριστώ το TIME και ευχαριστώ τη φίλη και ηρωίδα μου Patti Smith για τα υπέροχα λόγια», έγραψε το είδωλο της ποπ, η ανάρτηση της οποίας απέσπασε like από θαυμαστές και ακολούθους.

Η δύναμη του «manifestation»

Εντωμεταξύ, το TIME έχει αναρτήσει το πρωτοσέλιδο στην επίσημη ιστοσελίδα του ανακοινώνοντας ότι η Lipa μιλάει για τα παιδικά της χρόνια στο Κόσοβο σε αυτή τη συνέντευξη.

«Σας παρουσιάζουμε την σταρ του εξώφυλλου του TIME100: Dua Lipa. Η ποπ σταρ μίλησε στο TIME για το νέο της άλμπουμ, την παιδική της ηλικία στο Κόσοβο και τη «δύναμη της υλοποίησης», αναφέρει η ανάρτηση του περιοδικού.

Το 2013 πήρε την πρώτη της δουλειά όταν τραγούδησε μια εκδοχή του τραγουδιού «Lost In Music» των Sister Sledge στην τηλεοπτική διαφήμιση του X Factor

«Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά η σταρ, μιλώντας για το νέο άλμπουμ, κάνοντας γνωστό ότι το «manifestation» είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη.

«Be The One»: Η αρχή

Παράλληλα, το περιοδικό παρουσιάζει την ιστορία της Lipa, γεννημένη στο Λονδίνο, από Κοσοβάρο/Αλβανούς γονείς, τον Dukagjin και την Anesa Lipa, οι οποίοι έφυγαν από την Πρίστινα ως πρόσφυγες κατά τη δεκαετία του ’90.

Όταν η Lipa ήταν 11 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε πίσω στο Κοσσυφοπέδιο, όπου χρόνια αργότερα ζήτησε από τους γονείς της να επιστρέψουν στο Λονδίνο, προκειμένου να ακολουθήσει την καριέρα της στη μουσική.

Ενώ φοιτούσε σε σχολή θεάτρου ως έφηβη, η Lipa άρχισε να δημοσιεύει τραγούδια στην πλατφόρμα του YouTube και υπέγραψε συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων.

Το 2013 πήρε την πρώτη της δουλειά όταν τραγούδησε μια εκδοχή του τραγουδιού «Lost In Music» των Sister Sledge στην τηλεοπτική διαφήμιση του X Factor, η οποία οδήγησε σε συμβόλαια με εταιρείες όπως η TapMusic και αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο για την ηχογράφηση τραγουδιών με την εταιρεία «Warner Bros».

Το τραγούδι «Be The One» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, η οποία διευρύνθηκε με το τραγούδι «New Love» το 2015. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε άλλα εξίσου επιτυχημένα τραγούδια όπως το «Hottel Then Hell», το «Blow Your Mind (Mwah )» του «No Lie».

