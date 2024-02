Όλο και πιο ερωτευμένοι! Χέρι – χέρι μετά τα Bafta Dua Lipa και Callum Turner

Ήταν μετά τα βραβεία Bafta που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Dua Lipa και τον Callum Turner να κρατιούνται χέρι χέρι στο afterparty των βραβείων.

Ήταν την Κυριακή που οι φωτογράφοι απαθανάτισαν την Dua Lipa και τον Callum Turner να φτάνουν στο ετήσιο πάρτι Fashion & Film της British Vogue και της Tiffany & Co. στο νυχτερινό κέντρο Annabel’s στο Λονδίνο.

Η Dua Lipa επέλεξε για την έξοδό τους ένα μαύρο φόρεμα Valentino που συνδύασε με ένα statement κολιέ, ενώ ο σύντροφό της Callum Turner έλαμπε στο μαύρο κοστούμι του που συνδύασε με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.

Το λαμπερό δίδυμο νωρίτερα είχε εμφανιστεί ξεχωριστά στο κόκκινο χαλί στο Royal Festival Hall, με την Dua Lipa να φορά μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα Valentino με κάπα.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά τον Ιανουάριο, αφού εθεάθησαν μαζί στο afterparty για την πρεμιέρα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί Masters of the Air στο Λονδίνο.

Έκτοτε έχουν φωτογραφηθεί σε πολλές εξόδους τους, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών τους να χαμογελούν, να φιλιούνται και να κάνουν βόλτες κρατημένοι χέρι χέρι στο Μπέβερλι Χιλς στα τέλη Ιανουαρίου.

Η τελευταία τους δημόσια έξοδος έρχεται αφότου η Dua Lipa κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι της Training Season, το οποίο είναι εμπνευσμένο από άσχημα ραντεβού.

Dua Lipa and Callum Turner are the picture of a happy couple in new photos of them at a BAFTAs after party!

Click ⬇️to see the pics:https://t.co/RGR6nl3fcB

— JustJared.com (@JustJared) February 19, 2024