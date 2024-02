H Dua Lipa πιο ερωτευμένη από ποτέ – Χέρι χέρι με τον Callum Turner στο afterparty των Grammy

Φαίνεται πως η Dua Lipa είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ και δεν διστάζει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά με τον νέο σύντροφό της ηθοποιό Callum Turner.

Αυτή τη φορά η Dua Lipa επέλεξε να έχει στο πλευρό της τον ηθοποιό Callum Turner στο afterparty των Grammy το βράδυ της Κυριακής, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω τους.

Η 28χρονη τραγουδίστρια και ο 33χρονος ηθοποιός περπάτησαν χέρι χέρι μετά την τελετή προς το Chateau Marmont στο Λος Άντζελες, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν στη στιγμή.

Dua Lipa brings her new boyfriend Callum Turner to Grammys afterparty https://t.co/8P1oSYBK4z

— Shootersyk»DamyEku» (@ShootersykEku) February 5, 2024