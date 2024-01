Αυτός είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Dua Lipa

Ήταν πριν από λίγο καιρό που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Dua Lipa από τον σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά μετά από οκτώ μήνες σχέσης.

Φαίνεται πως η Dua Lipa έκανε το επόμενο βήμα και γύρισε σελίδα στην προσωπική της ζωή.

Ο Βρετανός Callum Turner, πρωταγωνιστής των ταινιών Fantastic Beasts, όπου υποδύθηκε τον μάγο Theseus Scamander, είναι το νέο αμόρε της 28χρονης, σύμφωνα με το ΤΜΖ, το οποίο κατέγραψε στον φωτογραφικό φακό το ζευγάρι να χορεύει και να φιλιέται σε πάρτι στο Beverly Hills.

To πάρτι διοργανώθηκε στο πλαίσιο της επερχόμενης πρεμιέρας της σειράς Masters of the Air, όπου πρωταγωνιστεί ο 33χρονος Callum Turner.

Τρελαμένοι ο ένας με τον άλλο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους, το ειδύλλιο είναι πρόσφατο αλλά «είναι τρελαμένοι ο ένας με τον άλλο» και η Dua Lipa παραβρέθηκε στο πάρτι για να τον στηρίξει στο νέο επαγγελματικό βήμα του που είναι πολύ σημαντικό, καθότι αποτελεί μία παραγωγή του Steven Spielberg.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα επίσημο σχόλιο από την πλευρά του ηθοποιού και της τραγουδίστριας.

Η Dua Lipa χώρισε με τον Ρομέν Γαβρά επειδή, σύμφωνα με πηγή κοντά στον ίδιο, είναι εργασιομανής και δεν είχε καμία διάθεση να καθυστερήσει το οτιδήποτε έκανε στο πλαίσιο της καριέρας της.

Ο Callum Turner υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα μαζί με την «πριγκίπισσα Μαργαρίτα» του The Crown, Vanessa Kirby, ενώ πρόσφατα οι φήμες τον ήθελαν να βγαίνει με το μοντέλο Mathilda Lowther.