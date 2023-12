Τέιλορ Σουίφτ: Αναδείχθηκε το πρόσωπο της χρονιάς από το «Time»

Ξέραμε ότι αυτή η χρονιά θα άνηκε στην Τέιλορ Σουίφτ, καθώς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι επισήμως δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με το Bloomberg και το Forbes, ανακηρύχθηκε η κορυφαία καλλιτέχνης του Spotify για το 2023, ενώ παράλληλα κέρδισε δεκάδες μουσικά βραβεία.

Το «φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ» είναι το πρόσωπο της χρονιάς για το 2023, για λογαριασμό του περιοδικού TIME. «Μεγάλο μέρος αυτού που επιτέλεσε η Τέιλορ Σουίφτ το 2023 είναι απροσμέτρητο (…) Υποσχέθηκε να δώσει αξία στα όνειρα, στα αισθήματα και τις εμπειρίες των ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών που αισθάνονται παραμελημένες και συστηματικά υποτιμημένες», δήλωσε ο διευθυντής του Time, Σαμ Τζέικομπς.

Η «βασίλισσα» του Spotify

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η αγαπημένη σταρ μιλάει για τη χρονιά που έσπασε τα ρεκόρ της, την εντατική προετοιμασία της για την περιοδεία Eras Tour, την επανηχογράφηση των άλμπουμ της και τη δημόσια ζωή με τους δικούς της όρους.

Ήταν η πιο εμπορική μουσικός του κόσμου το ‘21.

«… Ήθελα απλώς να πω σε όποιον άκουσε τη μουσική μου φέτος, οπουδήποτε στον κόσμο, ευχαριστώ. Το να ονομαστείς Κορυφαίος Καλλιτέχνης του Spotify παγκοσμίως για το 2023 είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο γενεθλίων/διακοπών που θα μπορούσες να μου δώσεις”, έγραψε στην ανάρτηση της 29ης Νοεμβρίου, προσθέτοντας: “Καταφέραμε να διασκεδάσουμε το δυνατόν περισσότερο στην περιοδεία και τώρα αυτό. Σοβαρά μιλάς. Έτσι προσπαθούσα να σκεφτώ έναν τρόπο να ευχαριστήσω εσάς, και πολλοί από εσάς μου ζητάτε να βάλω το “You’re Losing Me (From The Vault)” στο streaming… οπότε ορίστε! Μπορείτε επιτέλους να το ακούσετε ΠΑΝΤΟΥ τώρα.»

Το Eras Tour προβλέπεται να κάνει την Τέιλορ Σουίφτ κατά 4,1 δισεκατ. δολάρια πλουσιότερη, ενώ η ταινία της “Eras Tour” έχει ήδη κάνει τεράστια επιτυχία με εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.