Η Τέιλορ Σουίφτ απαντά στην τρελή φήμη που κυκλοφορεί

Μετά την «τρελή» διαδικτυακή φήμη που θέλει την τραγουδίστρια να έχει παντρευτεί τον πρώην σύντροφό της Joe Alwyn, η εκπρόσωπος της Τέιλορ Σουίφτ βάζει οριστικό τέλος σε όσα γράφονται.

Η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας Tree Paine αξιοποίησε το Twitter για να βάλει τέλος στις φήμες περί κρυφού γάμου με τον Joe Alwyn που κυκλοφόρησε το σκανδαλοθηρικό DeuxMoi.

Σύμφωνα με το DeuxMoi, η τραγουδίστρια παντρεύτηκε κρυφά τον πρώην σύντροφό της Joe Alwyn «είτε το 2020 είτε το 2021» αλλά δεν έγινε ποτέ νόμιμος.

Υπενθυμίζεται πως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Joe Alwyn χώρισαν το 2023 μετά από έξι χρόνια σχέσης, με την τραγουδίστρια να έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του αθλητή Travis Kelce.

Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν το 2022 και ανέφεραν πως το πρώην ζευγάρι ήταν «μυστικά αρραβωνιασμένο» και πως η Τέιλορ Σουίφτ φορούσε δαχτυλίδι στις ιδιωτικές της στιγμές.

«Φτάνει πια με αυτά τα κατασκευασμένα ψέματα για την Τέιλορ Σουίφτ από το Deuxmoi», σημείωσε η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας.

Επέμεινε πως δεν υπήρξε ποτέ γάμος ή τελετή οποιουδήποτε είδους και ότι το σκανδαλοθηρικό μέσο είναι τρελό για να αναφέρει το αντίθετο.

«Αυτό είναι τρελό να το δημοσιεύεις. Είναι καιρός να λογοδοτήσετε για τον πόνο και το τραύμα που προκαλείτε με τέτοιες αναρτήσεις» επισήμανε η εκπρόσωπος της Τέιλορ Σουίφτ.

Enough is enough with these fabricated lies about Taylor from Deuxmoi. There was NEVER a marriage or ceremony of ANY kind. This is an insane thing to post. It’s time for you to be held accountable for the pain and trauma you cause with posts like these. pic.twitter.com/cFi0wQc9cp

— Tree Paine (@treepaine) December 1, 2023