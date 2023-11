Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Μόλις τρεις μήνες μετρά η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, οι οποίοι θα ζουν πλέον σαν παντρεμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες από Daily Mail, ο αστέρας των Kansas Chiefs αγόρασε μια πολυτελή έπαυλη αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Κάνσας Σίτι.

Στο μυαλό του ο Τράβις Κέλσι έχει την αγαπημένη του, καθώς εξαιτίας των υποχρεώσεων που έχουν χρειάζονται περισσότερο χρόνο μαζί και η έπαυλη είναι η καλύτερη λύση για το ζευγάρι. Το σπίτι με τα έξι υπνοδωμάτια και έξι μπάνια περιλαμβάνει πισίνα και τζακούζι, γκαράζ έξι αυτοκινήτων, φωτισμένο γήπεδο τένις και pickleball και γήπεδο μίνι γκολφ που εκτείνεται σε τρία στρέμματα παρθένας γης.

Η Σουίφτ, η οποία μόλις ολοκλήρωσε το νοτιοαμερικανικό σκέλος του «Eras Tour», δεν έχασε χρόνο και επέστρεψε στο σπίτι του Κέλσι για να περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί του. Το ζευγάρι παρακολούθησε τη νίκη των Minnesota Vikings επί των Chicago Bears στο Monday Night Football και τώρα απολαμβάνει τον προσωπικό του χρόνο μαζί.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, «η σκληρή δουλειά στη σχέση τους πρόκειται να ξεκινήσει, καθώς θα περνούν εβδομάδες μαζί». Παρά τις προκλήσεις, το ζευγάρι φαίνεται να πηγαίνει καλά, με την τραγουδίστρια να δείχνει την υποστήριξή της στον Κέλσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού έγινε ο ταχύτερος tight end στην ιστορία του NFL που ξεπέρασε τις 11.000 γιάρδες υποδοχής στην καριέρα του.

Η σχέση του ζευγαριού μπορεί να κινείται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί. Καθώς η ποπ σταρ κάνει ένα διάλειμμα από την περιοδεία της, έχει άπλετο χρόνο για να κάνει την πολυτελή έπαυλη δική της.

Η Daily Mail αναφέρει ότι το τζετ της Σουίφτ προσγειώθηκε στο Κάνσας Σίτι αργά το πρωί της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου, αφού έκανε μια σύντομη στάση για καύσιμα στην Τάμπα της Φλόριντα. Η σταρ κατευθύνθηκε κατευθείαν στο νέο πολυτελές σπίτι του έρωτά της, όπου θα περάσει αρκετές εβδομάδες.

Οι θαυμαστές της ποπ σταρ είναι ενθουσιασμένοι να δουν τι θα κάνει με το πολυτελές σπίτι και πώς θα το κάνει δικό της. Καθώς το ζευγάρι εγκαθίσταται στο νέο του σπίτι μαζί, οι φαν περιμένουν με ανυπομονησία τι θα ακολουθήσει για αυτούς.

