Την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν από την διεκδίκηση του χρίσματος των Δημοκρατικών, σχολιάζει το περιοδικό Time με ένα κατακόκκινο εξώφυλλο. Σύμφωνα με την ανάρτηση του περιοδικού, ο πρόεδρος αποχωρεί από τα δεξιά, με τη μορφή του μόλις να διακρίνεται, ενώ από την αντίθετη κατεύθυνση έρχεται η αντιπρόεδρος, όπου γύρω από εκείνη συστρατεύονται όλο και περισσότεροι Δημοκρατικοί.

Το εξώφυλλο στα αριστερά, γράφει το Time, και είναι το τεύχος που κυκλοφόρησε την 21η Ιουλίου. Στα δεξιά είναι αυτό που παρήχθη ψηφιακά στις 28 Ιουνίου, την ημέρα της καταστροφικής εμφάνισης του Μπάιντεν στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Πανικός», γράφει το εξώφυλλο του Ιουνίου, απηχώντας το κλίμα στους Δημοκρατικούς από την κακή εμφάνιση του προεδρου.

Read our new cover story on Joe Biden’s decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H

The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR

— TIME (@TIME) July 21, 2024