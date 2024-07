Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείτο πιθανός αντίπαλος της Κάμαλας Χάρις, εξέφρασε την Κυριακή την υποστήριξή του στην αμερικανίδα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, που επιδιώκει να είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αντικαθιστώντας τον Τζο Μπάιντεν.

«Καθώς διακυβεύονται η δημοκρατία μας και το μέλλον μας, ουδείς είναι σε καλύτερη θέση από την αντιπρόεδρο της Αμερικής Κάμαλα Χάρις για να εναντιωθεί στο σκοτεινό όραμα του Ντόναλντ Τραμπ και να οδηγήσει τη χώρα μας σε πιο υγιή κατεύθυνση», έκρινε ο κ. Νιούσομ μέσω X.

Tough. Fearless. Tenacious.

With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump’s dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024