Η ηλικία του αποδείχθηκε η αχίλλειος πτέρνα για τον Τζο Μπάιντεν από τότε που ξεκίνησε την πρώτη του εκστρατεία εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από πέντε χρόνια.

Αλλά η παραπαίουσα επίδοσή του στο ντιμπέιτ στις 27 Ιουνίου σόκαρε σε βάθος πολλούς Αμερικανούς, με την παραδοσιακή θέση των ψηφοφόρων να μην ψηφίζουν υποψηφίους με εύθραυστη υγεία.

Ακολουθούν τα βασικά γεγονότα που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο κρίσιμους μήνες στην καριέρα του Μπάιντεν και που τελικά θα έβαζαν τον επίλογο σε μισό αιώνα ζωής του στην πολιτική. To άρθρο διανθίζεται από τις πιο σημαντικές αναρτήσεις της σημερινής ημέρας.

Οι ψηφοφόροι που παρακολουθούν το προεδρικό ντιμπέιτ του CNN στην Ατλάντα μεταξύ του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι ο Τραμπ υπερείχε έναντι του Μπάιντεν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN μεταξύ των τηλεθεατών του ντιμπέιτ που διενεργήθηκε από την SSRS. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν έχουν πραγματική εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Μπάιντεν να ηγηθεί της χώρας.

Αντιμετωπίζοντας άμεση κριτική για την επίδοσή του στο ντιμπέιτ, ο πρόεδρος επιστρέφει στην προεκλογική εκστρατεία με στάσεις στη Βόρεια Καρολίνα και τη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ομιλίας του προς τους υποστηρικτές του στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μπάιντεν αναγνωρίζει τις αδυναμίες του στο ντιμπέιτ:

«Ξέρω ότι δεν είμαι ένας νέος άνθρωπος. Δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά, δεν μιλάω τόσο ομαλά όσο παλιά, δεν συζητώ τόσο καλά όσο παλιά, αλλά ξέρω τι ξέρω. Ξέρω πώς να λέω την αλήθεια!»

Ο Μπάιντεν πηγαίνει στα Χάμπτονς και στο Νιου Τζέρσεϊ για εκδήλωση χρηματοδότησης της καμπάνιας του, προτού αποσυρθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου η οικογένειά του τον ενθαρρύνει να παραμείνει στην κούρσα.

Ο Μπάιντεν έχει ένα μείγμα επίσημων και προεκλογικών εκδηλώσεων γύρω από την 4η Ιουλίου, το οποίο περιλαμβάνει ταξίδια στη Βιρτζίνια, το Ουισκόνσιν και την Πενσυλβάνια.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Η επίτιμη πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι εμφανίζεται στο MSNBC και «ανοίγει την πόρτα» σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του Μπάιντεν: «Νομίζω ότι είναι θεμιτή η ερώτηση, είναι αυτό ένα επεισόδιο ή είναι μια κατάσταση».

Ο βουλευτής Λόιντ Ντόγκετ από το Τέξας γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία Δημοκρατικός βουλευτής που καλεί τον Μπάιντεν να αποσυρθεί: «Εκπροσωπώ την καρδιά μιας περιφέρειας του Κογκρέσου που κάποτε εκπροσωπούσε ο Λίντον Τζόνσον. Κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες, πήρε την οδυνηρή απόφαση να αποσυρθεί», αναφέρει ο Ντόγκετ στη δήλωσή του. «Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα πρέπει να κάνει το ίδιο».

Ο Μπάιντεν συναντάται με Δημοκρατικούς κυβερνήτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον αντικαταστήσουν στο ψηφοδέλτιο, σε μια συνάντηση υψηλού ενδιαφέροντος στον Λευκό Οίκο. Ορισμένοι συμμετέχοντες αποχωρούν απογοητευμένοι αφού ο Μπάιντεν τους λέει ότι χρειάζεται περισσότερο ύπνο και ότι σκοπεύει να σταματήσει να προγραμματίζει εκδηλώσεις μετά τις 8 μ.μ.

President Joe Biden is a patriotic American who has always put our country first. His legacy of vision, values and leadership make him one of the most consequential Presidents in American history.

