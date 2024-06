Live: Πρώτο ντιμπέιτ Μπαιντεν – Τραμπ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν την πρώτη τους προσωπική αναμέτρηση με φόντο τις εκλογές του 2024 στο ντιμπέιτ του CNN στην Ατλάντα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες στοχεύσεις σε ψηφοφόρους και διαφορετικό όραμα σχετικά με τον ρόλο της Αμερικής στην διεθνή σκηνή.

Μέχρι στιγμής η στήριξη προς τους δύο μονομάχους σε παναμερικανικό επίπεδο, διαμορφώνεται στο 49% προς τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έναντι 47% που υποστηρίζει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, πολύ κοντά με την ισοπαλία 49-49 που διαπιστώθηκε στην έρευνα Poll of Polls λίγο πριν από την καταδίκη του Τραμπ στις 30 Μαΐου στη Νέα Υόρκη.

Η ώρα της πρώτης Τηλεμαχίας

03:42 Την «εξαφάνιση» της Μελάνια Τραμπ σχολιάζει το CNN

Η Μελάνια Τραμπ έχει «εξαφανιστεί» από όλη την διάρκεια της προεκλογικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από το πάνελ του CNN. Το αποδίδουν στην δωροδοκία προς την Στόρμι Ντάνιελς και την δίκη Τραμπ.

03:30 Είναι η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ ενός πρώην προέδρου και ενός εν ενεργεία Προέδρου

Αυτό συνέβη καθώς σχεδόν καθ’ ολοκληρία κάθε αμερικανός πρόεδρος κατάφερνε να εκλεγεί για δύο θητείες που είναι και το ανώτατο όριο στις ΗΠΑ. Οπότε δεν υπήρχε περιθώριο να έχει δικαίωμα τρίτης επανεκλογής ένας πρώην πρόεδρος.

03:20 Άμβλωση: Βίοι αντίθετοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετώντας συντηρητικούς δικαστές πριν χάσει τις εκλογές του 2020 «ναρκοθέτησε» τον δρόμο ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ανατρέψει τον νόμο Roe vs Wade με τον οποίο επιτρέπονταν η άμβλωση. Ο Τζο Μπάιντεν υποχρέωσε να μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά χάπια της άμβλωσης σε κάθε ενδιαφερόμενη. Σε τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ τη δεδομένη στιγμή υπάρχει καθολική απαγόρευση των αμβλώσεων, ακόμα και προς θύματα βιασμού ή αιμομιξίας. Κυρίως σε πολιτείες με πλειονότητα τους Ευαγγελιστές ή φανατικούς χριστιανούς άλλων δογμάτων.

Δεν μπορεί να ανατραπεί κάτι από αυτά, όμως αν βγει ο Μπάιντεν θα συνεχίσει την ταχυδρομική αποστολή χαπιών της άμβλωσης από πολιτείες που επιτρέπεται σε πολιτείες που δεν επιτρέπεται, νόμιμα. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση της γυναίκας στις ΗΠΑ αναμένεται να χειροτερέψει τάχιστα.

03:15 Θέματα που διχάζουν: Οπλοκατοχή

Οι αμβλώσεις και η οπλοκατοχή είναι ζητήματα που δημιουργούν υψηλή πόλωση και ο κάθε υποψήφιος θα «μιλήσει στο κοινό του», ώστε να μην έχει διαρροές ψηφοφόρων που πιθανώς να σκέφτονταν να απέχουν από την ψηφοφορία. Ο Τζο Μπάιντεν δεν επιθυμεί να χτυπήσει την οπλοκατοχή, όμως θέλει κανονιστικές διατάξεις (όπως γεμιστήρες με λίγες σφαίρες και απαγόρευση των τυφεκίων εφόδου που χρησιμοποιούνται συχνά σε επιθέσεις εναντίον πολιτών), ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σαφώς υπέρ την οπλοκατοχής για όλους τους Αμερικανούς πολίτες, χωρίς όρια σε γεμιστήρες και υπέρ των αυτόματων τυφεκίων εφόδου.

03:11 Το Μεταναστευτικό στην ατζέντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκληρότερη στάση προς τους μετανάστες και ο Τζο Μπάιντεν κινήθηκε αντίστοιχα για να μην αποτελέσει λόγο «αιμορραγίας» ψήφων. Μπορεί όμως να το πληρώσει με διαρροή από τους ισπανόφωνους ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επαναφέρει την «υπέροχη» ταξιδιωτική απαγόρευση που είχε επιβάλει σε άτομα από διάφορες μουσουλμανικές χώρες με μεγάλη πλειοψηφία για να «κρατήσει τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες έξω από τη χώρα μας» μετά την ανατροπή της απαγόρευσης από τον Μπάιντεν το 2021. Ο Μπάιντεν έχει δημιουργήσει ρίξεις με τον Αραβικό κόσμο, όχι όμως με τις μοναρχίες του Αραβικού κόσμου.

03:07 Οι δύο ομάδες έπαιξαν κορώνα-γράμματα την θέση και ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο

Οι θέσεις τους στο βάθρο καθορίστηκαν με ρίψη κέρματος. Το νόμισμα έπεσε στην επιλογή της εκστρατείας του Μπάιντεν – για την ιστορία γράμματα – πράγμα που σήμαινε ότι η εκστρατεία του μπορούσε να επιλέξει αν ήθελε να επιλέξει τη θέση του προέδρου στο βήμα ή τη σειρά των τελικών δηλώσεων.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν επέλεξε να επιλέξει τη δεξιά θέση στο βήμα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά των οθονών των τηλεθεατών και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του θα βρίσκεται στα αριστερά των τηλεθεατών.

Στη συνέχεια, η εκστρατεία του Τραμπ επέλεξε ο πρώην πρόεδρος να κάνει την τελευταία τελική δήλωση, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μπάιντεν θα μιλήσει πρώτος στο τέλος του ντιμπέιτ.

03:01 Οι συντονιστές του ντιμπέιτ

Ο Τζέικ Τάπερ και η Ντάνα Μπας, συμπαρουσιαστές της εκπομπής του CNN «State of the Union», θα συντονίσουν την 90λεπτη αναμέτρηση. Η Μπας είναι η επικεφαλής πολιτική ανταποκρίτρια του CNN, η οποία παρουσιάζει επίσης την εκπομπή «Inside Politics with Dana Bash». Ο Τάπερ είναι ο επικεφαλής ανταποκριτής του CNN στην Ουάσινγκτον, ο οποίος επίσης παρουσιάζει το «The Lead with Jake Tapper».

Έχουν συνολικά 50 χρόνια εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ.

02:58 Χωρίς ζωντανό ακροατήριο ή βοήθεια

Το ντιμπέιτ του CNN θα έχει δύο διαφημιστικά διαλείμματα και δεν θα έχει ζωντανό ακροατήριο. Κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να επικοινωνούν με το προεκλογικό τους προσωπικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σόουμαν, ζει από το κοινό του και πρέπει να δημιουργήσει την συνθήκη στο μυαλό του, να έχει το ένστικτο και την εξάσκηση τι «θα πουλήσει» στον κόσμο. Ο Τζο Μπάιντεν που κατά καιρούς μπερδεύεται, έχει το μειονέκτημα πως δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με το προσωπικό της εκστρατείας του, σε περίπτωση που χάσει την ψυχραιμία του και κάνει τυχόν λάθος.

02:50 Οι κανόνες της τηλεμαχίας

Οι υποψήφιοι τον Μάιο συμφώνησαν με τους κανόνες του ντιμπέιτ, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εμφάνιση στο βήμα, τη σίγαση των μικροφώνων καθ’ όλη τη διάρκεια του ντιμπέιτ, εκτός από τη στιγμή που είναι η σειρά του υποψηφίου να μιλήσει και τον αποκλεισμό των σκηνικών ή των προκατασκευασμένων σημειώσεων στη σκηνή. Οι υποψήφιοι θα έχουν ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα μπουκάλι νερό.

Ο κανόνας της σίγασης των μικροφώνων -για να μην «πατάει» ο ένας στον άλλο τη στιγμή που μιλάνε -όπως γνωρίζουμε μπορεί να βλάψει την υψηλή θεαματικότητα, μειώνοντας τις πιθανότητες μιας κυνομαχίας. Όπως με το ντιμπέιτ της προηγούμενης τετραετίας και το «Will you shut up man» του Μπάιντεν στον Τραμπ, ατάκα η οποία τον έφτιαξε δημοσκοπικά.

02:47 Η θέση των ΗΠΑ στον κόσμο

Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να αποκαθιστά τις γέφυρες που έκαψε ο Ντόναλντ Τραμπ και θα τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία. Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει πει ότι θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να κάνει «ό,τι διάολο θέλει» στις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που δεν εκπληρώνουν ορισμένες υποχρεώσεις χρηματοδότησης του 2% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες.

Σε ορισμένες από τις πρώτες του ενέργειες ως πρόεδρος, ο Μπάιντεν εργάστηκε για να επιστρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην παρουσία που είχαν στην παγκόσμια σκηνή πριν γίνει πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως στην επιστροφή των ΗΠΑ σε διεθνείς συνθήκες. Ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από κρίσιμες διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν και των κλιματικών συμφωνιών του Παρισιού.

02:42 Απομένουν περίπου 70 λεπτά μέχρι την εκκίνηση της τηλεμαχίας μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ