Νέο τοπίο στη Μέση Ανατολή από τις δραματικές εξελίξεις στη Συρία. Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και την θριαμβευτική επικράτηση των ισλαμιστών ανταρτών όλος ο κόσμος παρακολουθεί «μουδιασμένος» τα γεγονότα να «τρέχουν». Στη Γερμανία πάρθηκαν οι πρώτες αποφάσεις που σχετίζονται με τα γεγονότα.

Στην Ευρώπη το τέλος της δυναστείας Άσαντ χαιρετίστηκε με τους ηγέτες του μπλοκ να μιλούν για ιστορική αλλαγή στην περιοχή χωρίς να παραγνωρίζουν τους κινδύνους.

Χθες, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έγραψε στο Χ: «Το τέλος της διακυβέρνησης του Άσαντ στη Συρία είναι καλά νέα. Αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι ο νόμος και η τάξη να αποκατασταθούν γρήγορα στη Συρία. Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες και όλες οι μειονότητες πρέπει να απολαμβάνουν προστασίας τώρα και στο μέλλον».

Today we stand with all Syrians who are full of hope for a free, just and safe Syria.

A political solution to the conflict in Syria is possible. With international partners and on the basis of the resolutions of the UN Security Council, Germany will make its contribution.

