Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε σήμερα έκκληση για μια «ειρηνική και συντεταγμένη» μετάβαση στη Συρία, την επομένη της ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευθούν σε έναν περιεκτικό διάλογο υπό τη διεύθυνση και τον έλεγχο των Σύρων, σε όλα τα κρίσιμα θέματα προκειμένου να διασφαλιστεί μια συντεταγμένη, ειρηνική μετάβαση» που θα περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες της χώρας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση εξ ονόματος των «27» η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

The fall of Assad’s criminal regime marks a historic moment for the Syrian people.

We urge all actors to avoid any further violence, to ensure the protection of civilians, and to uphold international law.

My statement on behalf of the EU ↓https://t.co/5gLJ1pm3xQ

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 9, 2024