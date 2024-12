Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ελπίζει ότι η Συρία «θα ξαναβρεί τη σταθερότητά της το συντομότερο δυνατόν» μετά την κατάληψη της Δαμασκού από ισλαμιστές αντάρτες και τη φυγή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Πεκίνο «παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία» ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η κινεζική κυβέρνηση βοήθησε Κινέζους πολίτες να φύγουν «με ασφάλεια» από τη Συρία και διατηρεί τις επαφές της με όσους παραμένουν στη χώρα.

Η Κίνα προέτρεψε επίσης όλες τις πλευρές «να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των θεσμών και του κινεζικού προσωπικού στη Συρία».

#Chinese Foreign Ministry on Sunday said #China is closely monitoring the developments in the situation in #Syria and hopes that #stability can be restored as soon as possible. The situation in Syria has undergone dramatic changes with the opposition forces took over state… pic.twitter.com/nRMIcJpI7X

