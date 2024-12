Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την παρουσία τους στην ανατολική Συρία και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν μια αναβίωση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή Ντάνιελ Σαπίρο μιλώντας σήμερα στη διάσκεψη για την ασφάλεια Διάλογος της Μανάμα, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

The #US will continue to maintain its presence in eastern #Syria and will take measures necessary to prevent a resurgence of ISIS, Deputy Assistant Secretary of Defense for the Middle East Daniel Shapiro says. https://t.co/x1YWf4r6Fs pic.twitter.com/jISk15tyW9

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 8, 2024