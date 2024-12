Πέθανε ο ηθοποιός της «Δυναστείας» Μαρκ Γουίδερς

Ο ηθοποιός Μαρκ Γουίδερς «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του, Τζέσι Γουίδερς, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στο Variety στις 6 Δεκεμβρίου.

Δεδομένου του προβλήματος υγείας του ηθοποιού της «Δυναστείας», η οικογένεια προτείνει να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στο «St. Jude Children’s Research Hospital» για τα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.

Η Τζέσι τίμησε τον πατέρα της με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Αντιμετώπισε την ασθένειά του με την ίδια δύναμη και αξιοπρέπεια που είχε στη δουλειά του, αφήνοντας μια κληρονομιά ζεστασιάς, χιούμορ και αφοσίωσης».

Ενώ συνέχισε: «Το αξιοθαύμαστο ταλέντο και η δέσμευσή του στον χώρο της τέχνης θα μείνουν αξέχαστα στους συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές».

Ο Μαρκ Γουίδερς έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Δυναστεία» (1981–1989), όπου υποδύθηκε τον Τεντ Ντινάρντ, τον σύντροφο του Στίβεν Κάρινγκτον. Η παρουσία του στη σειρά τελείωσε δραματικά, όταν ο Μπλέικ Κάρινγκτον, πατέρας του Στίβεν, σκότωσε κατά λάθος τον χαρακτήρα του, σε μια έντονη σκηνή αντιπαράθεσης.

Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε στο Netflix και πιο συγκεκριμένα, στο «Stranger Things» όπου έπαιξε τον Γκάρι, ιατροδικαστή του τοπικού νεκροτομείου, κατά την πρώτη σεζόν.

Η καλλιτεχνική πορεία του Μαρκ Γουίδερς

Ο Γουίδερς άρχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αλλά ένας από τους πρώτους ρόλους του με μεγάλη προβολή ήταν στη «Δυναστεία» το 1981. Εμφανίστηκε σε ένα κύκλωμα έξι επεισοδίων.

Ο Γουίδερς είχε επίσης μικρούς ρόλους σε σειρές όπως «Wonder Woman», «Trapper John», «M.D.», «Death Of A Centerfold: The Dorothy Stratten Story», «The Dukes Of Hazzard», «Hart To Hart», «Remington Steele», «Dallas και Matlock».

Από το 1986 έως το 1987, εμφανίστηκε επίσης σε οκτώ επεισόδια της σειράς «Days Of Our Lives».

Ο Γουίδερς φαίνεται να έκανε κυρίως ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση τη δεκαετία του 1990, εκτός από μια εμφάνισή του στην ταινία «Southern Man »του 1998. Επέστρεψε στην τηλεόραση με έναν ρόλο στο «Frasier» το 2001, και τον ακολούθησε με μικρούς ρόλους σε πιο προβεβλημένες σειρές, όπως το «The King Of Queens» και το «Criminal Minds».

Στη δεκαετία του 2010, εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια του «True Blood», μαζί με ένα επεισόδιο του «Castle» και δύο επεισόδια του «Sense8». Αν και ήταν κυρίως γνωστός για τη δουλειά του στην τηλεόραση, ο Γουίδερς περιστασιακά ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο.

Είχε ρόλους στις χαμηλού προϋπολογισμού παραγωγές «Basic Training», «The Ultimate Life», «Turn Around Jake» και «Bolden».