Πλημμύρες στη Μαλαισία αναγκάζουν περισσότερους από 120.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Μεγάλες πλημμύρες από τις έντονες βροχές στη Μαλαισία ανάγκασαν περισσότερους από 122.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε όλη τη χώρα.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με αξιωματούχους της διαχείρισης καταστροφών.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς οι προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένουν σε ισχύ.

Χιλιάδες μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στη διάσωση των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί, ενώ παρέχονται καταφύγια.

Βίντεο δείχνουν αυτοκίνητα και σπίτια να είναι έχουν σχεδόν καλυφθεί από το νερό, με ανθρώπους να περπατούν μέσα σε νερά που φτάνουν ως τη μέση τους.

#Breaking : 🇲🇾 Malaysia prepares worst floods in a decade, after three killed and thousands displaced.

🇲🇾Malaysia Floods Update.

– 98,129 people displaced

– 3 reported deaths

– Kelantan and Terengganu worst-hit states

– Evacuees rise to 21,568 in Kelantan and Terengganu

November 29, 2024