ΠΑΟΚ: Η 11άδα κόντρα στην RFS – Βασικός ο Τσάλοφ (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την RFS στη Λετονία, όπου ο Δικέφαλος «καίγεται» για την πρώτη του νίκη στη League Phase του Europa League.

Ο Κοτάρσκι θα είναι στο τέρμα με τετράδα στην άμυνα τους Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Οι Καμαρά και Οζντόεφ θα είναι στον άξονα ενώ οι Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ θα βρίσκονται πίσω από τον Τσάλοφ.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κόλεϊ, Κωττάς, Σάστρε, Θυμιάνης, Σορετίρε, Τισουντάλι

#Starting11 Our starting line up for the game against #RFS at Daugava Stadium #RFSPAOK #UEL #PreGame #PamePAOKARA #varagons @EuropaLeague pic.twitter.com/FyDW9qt97V

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 28, 2024