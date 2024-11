Η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο Europa League: Ποιες οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα (27/11) στη Λετονία, εκεί όπου θα παίξει την τελευταία του… ζαριά, για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Ρίγα (28/11, 19:45) για τη πέμπτη αγωνιστική της League Phase και χρειάζεται το «διπλό» για να παραμείνει ζωντανός στο «κυνήγι» του top 24.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μόλις έναν βαθμό μετά από τέσσερα ματς και βρίσκεται στη 33η θέση. Αυτός ήρθε από την ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν (2-2), στην Τούμπα, όταν οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν να χάνουν 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με τα γκολ των Τισουντάλι και Μπάμπα Ράχμαν, στα τελευταία λεπτά, πήραν τον βαθμό.

Την ίδια ώρα, παρόμοιο είναι και το κίνητρο της Ρίγα, που είναι στην 31η θέση με δύο βαθμούς και θέλει να… ξεκολλήσει από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Το βράδυ της Πέμπτης προβλέπεται μεγάλη «μάχη» στο «Νταουγκάβα Στάντιουμ», με τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ να έχει αρκετά προβλήματα απουσιών να διαχειριστεί ενόψει της αναμέτρησης, αλλά και μία επιστροφή που του λύνει τα χέρια.

Τα προβλήματα για τον Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης μειώθηκαν κατά ένα, αφού ο Στέφαν Σβαμπ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, αφήνοντας πίσω του την ίωση που τον ταλαιπώρησε την περασμένη εβδομάδα. Αντίθετα, Τάισον και Τιεμουέ Μπακαγιόκο έκαναν θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Σήμερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στην Τούμπας και αργότερα μέσα στη μέρα, η αποστολή θα αναχωρήσει για Ρίγα. Εκεί, στις 20:00, θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου και εκπροσώπου των παικτών στο «Νταουγκάβα Στάντιουμ».

Η γνωστή σελίδα «Football Meets Data», που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες κάθε ομάδας να τερματίσει στην πρώτη «8άδα» και στην πρώτη «24άδα». Ο ΠΑΟΚ είχε μέχρι χτες 20% πιθανότητες να βρεθεί πάνω από την 24η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Europa League. Κάπως έτσι η ανάγκη για «διπλό» στη Λετονία είναι επιτακτική, για να βελτιώσει τις πιθανότητές του.

Updated UEL simulations before the start of MD5 on Thursday.

1⃣1⃣ teams have >90% chance of playing in the KO stages.

5⃣ teams have 20% or less chance of playing in the KO stages.

Two teams are through in 10,000/10,000 of our simulations:

✅ 🇮🇹 Lazio

✅ 🇳🇱 Ajax pic.twitter.com/CG3Uclwap8

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2024