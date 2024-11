Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έφτασαν αισίως στα μισά της διαδρομής του νεοσύστατου League Phase στο Europa League και πλέον βάζουν πλώρη για την τελική ευθεία.

Μετά την ισοπαλία κόντρα στη Ρέιντζερς οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους επτά βαθμούς και βρίσκονται στην 11η θέση της κατάταξης, με τον Δικέφαλο του Βορρά από την άλλη να χάνει στο «Ολντ Τράφορντ» παρά τις ευκαιρίες του κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να περιορίζεται στην 33η θέση με έναν βαθμό.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να παλέψει έως το τέλος για την είσοδο στο Top 8, η οποία χαρίζει απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς τα play offs (9-24) μοιάζουν σχεδόν εξασφαλισμένα.

Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ είναι αδύνατον να κυνηγήσει την πρώτη οκτάδα και γι’ αυτό επιζητά ένα βαθμολογικό ντεμαράζ στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, για να μπορέσει να πιάσει έστω την 24η θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση.

Μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, ο λογαριασμός Football Meets Data και ο αλγόριθμός του δείχνουν μία πρώτη εικόνα για το πόσοι βαθμοί στέλνουν μια ομάδα στο Top 8 και τα play offs της διοργάνωσης.

As for Top 24, it still looks pretty solid that 9 pts will be needed, though some teams with 9 pts and a bad goal difference may miss out. pic.twitter.com/BYMlzCapA2

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 8, 2024