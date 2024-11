Οι ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν έναν Βρετανό μισθοφόρο που πολεμούσε στο πλευρό του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια Κoυρσκ στη Ρωσία, μέρος της οποίας ελέγχει το Κίεβο, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο ρωσικό πρακτορείο RIA.

«Ένας μισθοφόρος από τη Μεγάλη Βρετανία, που ονομάζεται Τζέιμς Σκοτ Ρις Άντερσον, αιχμαλωτίστηκε. Τώρα μας δίνει στοιχεία», πρόσθεσε η πηγή στο RIA.

Σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε ρωσικά κανάλια του Telegram χθες, Κυριακή, ένας νεαρός γενειοφόρος άνδρας, που φορά στρατιωτική στολή και φαίνεται να έχει τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη, δηλώνει στα αγγλικά ότι το όνομά του είναι Τζέιμς Σκοτ Ρις Άντερσον και ότι στο παρελθόν υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨🇬🇧 BRITISH MERCENARY CAPTURED BY RUSSIAN FORCES

Russian soldiers have detained James Scott Rhys Anderson, a former senior British Army soldier, in the Kursk region.#Russia #UK #Breaking #Kursk pic.twitter.com/jziG67LOXG

— Breaking News (@PlanetReportHQ) November 24, 2024