«Έξω φρενών» οι οπαδοί της Σίτι με τις «δικαιολογίες» του Γκουαρντιόλα

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε την Τότεναμ στο «Έτιχαντ» για την 12 αγωνιστική της Premier League με μοναδικό σκοπό να βάλει τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών της. Βέβαια η εξέλιξη του αγώνα ήταν δραματική για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα καθώς γνώτισε ταπεινωτική ήττα από το σύνολο του Άγγελου Ποστέκογλου.

Έτσι, οι «πολίτες» κατέγραψαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα με τον Καταλανό τεχνικό να προσπαθεί να εξηγήσει τι συμβαίνει στην ομάδα του.

«Δεν περιμένουμε από τους αντιπάλους να μην δημιουργήσουν ευκαιρίες και να σκοράρουν. Είμαστε στη στιγμή. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, είχαμε ευκαιρίες και μετά την πρώτη φορά που έφτασαν, εμείς παραδέχομαι. Τότε είναι λίγο πιο δύσκολο να επιστρέψεις.

Οι πιθανότητες υπήρχαν. Τη στιγμή που δημιουργούν τις ευκαιρίες, δεν μπορούσαμε να χειριστούμε τις μονομαχίες όπως συνήθως. Τώρα δυσκολευόμαστε λίγο. Δεν μπορεί να συμβεί. Όταν παίζεις με ομάδες υψηλού επιπέδου, μπορούμε να δεχθούμε ευκαιρίες, αλλά είναι μέρος της διαδικασίας. Στην περίπτωσή μας είναι λίγο πιο σκληρό.

🚨🚨🎙| Pep Guardiola: «Sometimes you have to live, sometimes you don’t find the reasons.»

«We try to find it but sometimes it happens. And we have to accept it.»

«Life is not always, in modern football, what you want. But we will stand up and we will do it.»

