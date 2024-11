Γκουαρντιόλα: «Δεν έχουμε ζήσει τέτοια κατάσταση οκτώ χρόνια»

Σε βαθιά αγωνιστική κρίση έχει βρεθεί η Μάντσεστερ Σίτι. Μπορεί ο Πεπ Γκουαρντιόλα να ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Αγγλίας, ωστόσο δεν κατάφερε να το συνδυάσει με την επιστροφή της ομάδας του στις νίκες, καθώς δέχθηκε ηχηρή σφαλιάρα από την Τότεναμ, χάνοντας με 4-0 μέσα στο Έτιχαντ, γνωρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα και την πέμπτη διαδοχική ήττα, ο Καταλανός τεχνικός μίλησε για την επιτακτική ανάγκη της ομάδας του να νικήσει στα ματς που ακολουθούν: «Δεν έχουμε ζήσει ποτέ τέτοια κατάσταση αυτά τα οκτώ χρόνια. Τώρα πρέπει να το ζήσουμε και να το… σπάσουμε νικώντας τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά το αυτό που ακολουθεί. Θα επιστρέψουμε, θα το κάνουμε», ανέφερε ο Γκουαρντιόλα.

🔵 Pep Guardiola tells BBC: “In eight years, we’ve never lived this kind of situation”.

“Now we have to live it, and we have to break it winning the next games, and especially the next one…”.

“We will be back. We will do it”. pic.twitter.com/tRCTsb7pyI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2024