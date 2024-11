Ο Χάαλαντ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης για πρόστιμο 65 ευρώ

Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ να φυλακιστεί την επόμενη φορά που θα πατήσει το πόδι του σε ελβετικό έδαφος. Ο λόγος είναι η μη καταβολή ενός προστίμου ύψους 65 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελβετία o 24χρονος φορ της Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να επισκεφθεί την Ελβετία, καθώς οι τοπικές αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψή του για τη μη καταβολή του προστίμου.

