Γουντ, Χάαλαντ: Tο παραδοσιακό «9» επιστρέφει (pic, vids)

Ψηλοί, δυνατοί, ανίκητοι όταν η μπάλα βρίσκεται στον αέρα, λατρεύουν να κινούνται στο «κουτί» και να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Οι παλιοί, κλασικοί σέντερ φορ του ποδοσφαίρου γίνονται ξανά της μόδας χάρη στα κατορθώματα του Κρις Γουντ της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Ερλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι.

«Μου κατέστρεψες την καριέρα», έλεγε πριν από δέκα ημέρες μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Λούκα Τόνι στον Πεπ Γκουαρντιόλα, αναφερόμενος στην «εφεύρεση» του Καταλανού με το «ψευτοεννιάρι». Ο Ιταλός ανήκε κι αυτός στους παλιούς κλασικούς σέντερ φορ που κυριαρχούσαν στο «κουτί», τη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Όπως ήταν ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και παλαιότερα ο Χορστ Χρούμπες, ο Στιέπαν Μπόμπεκ, ο Νάντορ Χιντεγκούτι και τόσοι άλλοι.

Ο Νεοζηλανδός Κρις Γουντ ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Νότιγχαμ Φόρεστ στη νίκη των Κόκκινων επί της Λέστερ (1-3) που εκτόξευσε την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Πρέμιερ Λιγκ (με ένα ματς περισσότερο) που, υπό προϋποθέσεις, οδηγεί στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο ύψους 191 εκατοστών σέντερ φορ έφτασε τα επτά και μόνο ο Ερλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται μπροστά του στον πίνακα των σκόρερ (10).

Από το πρώτο παιχνίδι του Νούνο Εσπίριτο στον πάγκο της Φόρεστ, πέρυσι στις 23 Δεκεμβρίου, Χάαλαντ (18 γκολ) και Γουντ (17) έχουν σημειώσει τα περισσότερα γκολ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πέναλτι.

Since Nuno Espirito Santo’s first game in charge of Nottingham Forest (23rd December, 2023), only Erling Haaland (18) has scored more non-penalty goals in the Premier League than Chris Wood (16). #NFFC

[@OptaJoe] pic.twitter.com/x0zAWCSpiP

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 25, 2024