«Ο Χαβιέ Μασεράνο είναι ο νέος προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι» (pic)

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ο Μασεράνο θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο αντικαταστάτης του Τάτα Μαρτίνο στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι, όπου θα συναντήσει και πάλι παλιούς του γνώριμους.

Μάλιστα, η διοίκηση του συλλόγου του MLS φέρεται να έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον προπονητή της Κ20 της εθνικής Αργεντινής, που θα αφήσει τη θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του για να μετακομίσει στις ΗΠΑ.

Εκεί, ο Μασεράνο θα βρει τους Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Μπούσκετς και Ζόρντι Άλμπα, με τους οποίους ήταν συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα. Το ίδιο επιβεβαιώνει ουσιαστικά και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος βέβαια στηρίζεται σε όσα λέει ο Αργεντινός δημοσιογράφος.

🚨🇺🇸 Javier Mascherano will be the new head coach of Inter Miami, as @CLMerlo reports.

Agreement done for the Argentine head coach who always had special friendship with Leo Messi.

Documents being prepared. 🇦🇷 pic.twitter.com/mOaXKIxzvk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024