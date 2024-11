Αποκαλυπτήρια (με κράξιμο) για το άγαλμα του Κέιν

Ένα άγαλμα του 31χρονου θρύλου της Τότεναμ και κορυφαίου σκόρερ της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (18/11) προς τιμήν του στο Λονδίνο.

Την επομένη της νίκης της Αγγλίας με 5-0 επί της Ιρλανδίας, όπου ο στράικερ της Μπάγερν σημείωσε ένα γκολ, έγιναν τα αποκαλλυπτήρια του αγάλματος στο «Peter Mey Centre» του ανατολικού Λονδίνου, όπου ο Κέιν ξεκίνησε τη ποδοσφαιρική του κσριέρα στη «Ridgeway Rovers». Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν στο διαδίκτυο να σχολιάσουν ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα…

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το άγαλμα ολοκληρώθηκε το 2020 με κόστος 7,200 λίρες, αλλά παρέμενε κρυφό μέχρι πρόσφατα. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως λόγω της αμφιλεγόμενης ομοιότητας με τον παίκτη, τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας και θρύλο της Τότεναμ.

Ο Χάρι Κέιν δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι υπερήφανος για την επιστροφή του στο σημείο όπου ξεκίνησε η ποδοσφαιρική του καριέρα και για το άγαλμα που έγινε προς τιμή του. Πρόσθεσε πως «ελπίζω ότι αυτή η στιγμή θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά να δουλέψει σκληρά και να πιστέψει στον εαυτό της».

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. 🙌📸 pic.twitter.com/rbAs8RrZgS

— Harry Kane (@HKane) November 18, 2024