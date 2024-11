«Ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Τζίμα»

Ο Στέφανος Τζίμας κάνει «θραύση» στη Γερμανία με τη φανέλα της Νυρεμβέργης, αφού σε 10 ματς τη φετινή σεζόν έχει 5 γκολ και 1 ασίστ, με τον γερμανικό σύλλογο να έχει πλέον… ανταγωνισμό για την απόκτησή του.

Το ρεπορτάζ του «SportBILD» αναφέρει πως η Τότεναμ έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 18χρονου Έλληνα επιθετικού. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Νιούκαστλ και η Γουέστ Χαμ ενδιαφέρονται επίσης για τον Τζίμα και πλέον οι Νυρεμβέργη δεν «παίζει» μόνη της για τον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Tottenham are among the clubs interested in Greek striker Stefanos Tzimas, who Nurnberg plan to sign and immediately flip for a profit to the Premier League💰https://t.co/vi7nvrPR4t

— TEAMtalk (@TEAMtalk) November 16, 2024