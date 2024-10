Ο Τζίμας που «λάμπει» στη Νυρεμβέργη και η σύγκριση με τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ (vids)

Ο Στέφανος Τζίμας αποτελεί ένα από τους πιτσιρικάδες που βγήκαν από την ακαδημία του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, είναι μόλις 18 χρονών και είναι ήδη πρωταθλητής Ελλάδας με τον Δικέφαλο του βορρά.

Ο νεαρός Έλληνας στράικερ έπαιξε κάμποσα παιχνίδια με τους ασπρόμαυρους στην πρώτη ομάδα την προηγούμενη διετία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάζει… μέλι για εκείνον και τον χρησιμοποίησε και σε σημαντικά ματς πέρσι, παρόλα αυτά αποφάσισαν στον ΠΑΟΚ, ότι είναι καλύτερα να πάει σε μία ομάδα του εξωτερικού, που θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του, θα βελτιωθεί και θα επιστρέψει πιο έτοιμος για να έχει κομβικό ρόλο στον Δικέφαλο του βορρά.

Πράγματι, ο ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι συμφώνησε με τη Νυρεμβέργη, που αγωνίζεται στην Bundesliga 2 και θεωρείται ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και σκληρό πρωτάθλημα με καλό ρυθμό, με τον Τζίμα να αποτελεί τον έναν από τους δύο κλασικούς επιθετικούς της γερμανικής ομάδας.

Λίγους μήνες μετά τη μετακόμιση του στη Γερμανία, ο Τζίμας είναι ένας από τους πιο συμπαθητικούς παίκτες στο κοινό της Νυρεμβέργης, ενώ έχει εξελιχθεί και σε σημαντικό μέλος της ομάδας με πολύ καλή στατιστική στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Τζίμας μετά από 8 αγωνιστικές στην Bundesliga 2, έχει παίξει στις 5 αναμετρήσεις και έχει 2 γκολ και μία ασίστ, με τον νεαρό να σκοράρει την περασμένη αγωνιστική στη νίκη της ομάδας του επί της Μίνστερ εντός έδρας με 3-2, σκοράροντας όπως θα δείτε ένα πανέμορφο τέρμα.

Ο 18χρονος άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του προκειμένου να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο, στην επιστροφή του στην ενδεκάδα, καθώς είχε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές για κόκκινη κάρτα που είχε δεχτεί στην αναμέτρηση με την Ουλμ λόγω χειρονομιών που έκανε στην κερκίδα.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο Τζίμας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στην αναμέτρηση με την Ουλμ πριν από τέσσερις εβδομάδες, όπου είχε και γκολ και ασίστ, αλλά και την κόκκινη, σε ένα μεγάλο διπλό για τη Νυρεμβέργη με 2-1. Ο νεαρός στράικερ έχει προσαρμοστεί πλήρως στη Γερμανία, είναι βασικός και αναντικατάστατος και ήδη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο του.

Stefanos Tzimas – last 2 Zweite Bundesliga games for Nürnberg:

⏱️118 minutes

⚽️2 goals

🟥1 red card

🚀7 shots

🔑1 key pass

⚡️4/5 successful dribbles

🛡️2 tackles

⚔️11/22 duels won

Two action-packed games by the 18-year-old PAOK loanee. One of my favorite teenage strikers. 🇬🇷 pic.twitter.com/7LbmT1NDQz

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) October 5, 2024