Το λάθος του Ντόντσιτς που… καταδίκασε τους Μάβερικς (vid)

Παραπαίουν οι Μάβερικς, οι οποίοι έχασαν και στη Γιούτα από τους Τζαζ με 115-113. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί ήττα και έβδομη σε δώδεκα ματς στο ξεκίνημα της εφετινής σεζόν.

Στην τελευταία τους άμυνα, ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μάρκαρε… κανέναν ή για την ακρίβεια μάρκαρε με τα μάτια, γυρνώντας την πλάτη του στην μπάλα, με αποτέλεσμα ο Τζόρνταν Κλάρκσον να δώσει την ασίστ για ένα πανεύκολο κάρφωμα στον Τζον Κόλινς, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Luka Doncic (@luka7doncic) took responsibility for the loss to the Utah Jazz in a thrilling finish. 👀#MFFL #TakeNote pic.twitter.com/jbufOyoIkF

