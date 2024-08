«Οι Λέικερς θέλουν τον Ντόντσιτς για διάδοχο του ΛεΜπρόν Τζέιμς»

Σε λίγους μήνες, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κλείνει τα 40 του χρόνια, ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την ηλικία αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Μάλιστα, από φέτος, ο «Βασιλιάς» θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί μαζί με τον γιο του, Μπρόνι, με τους «λιμνανθρώπους» να τον επιλέγουν στο Νο.55 του φετινού ντραφτ, πραγματοποιώντας το μεγάλο όνειρο του χρυσού Ολυμπιονίκη με την Team USA στο Παρίσι.

Παρ’ όλα αυτά, ο σύλλογος από το Λος Άντζελες κοιτά από τώρα το μέλλον και την επόμενη ημέρα του, σχεδιάζοντας τη μετά-ΛεΜπρόν Τζέιμς εποχή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, Κέβιν Ο’ Κόνορ, οι Λέικερς φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Λούκα Ντόντσιτς για τον επόμενο franchise player του συλλόγου όταν και αποσυρθεί ο Τζέιμς.

Μάλιστα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, το γεγονός πως η ομάδα του Λος Άντζελες προτιμά εδώ και καιρό να κρατά τα μελλοντικά της ντραφτ πικ και να μην τα εντάσσει σε trades, δείχνει πως σκοπεύει σε λίγα χρόνια να κάνει την απόλυτη πρόταση στους Μάβερικς για τον Σλοβένο σούπερ σταρ.

“[The Lakers] have their sights set on Luka Doncic in the future… But the Lakers might not trade in their future picks… They’re not going all in like you might expect many teams to do with LeBron James.”

